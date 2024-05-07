«Рейнджерс» — «Каролина»: прогноз на второй матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Рейнджерс» — «Каролина».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.96.

Первый матч «Рейнджерс» выиграли со счётом 4:3. Определившим результат фактором стала игра команд в неравных составах. «Синерубашечники» реализовали два большинства, в то время как «Харрикейнз» не смогли разыграть лишнего ни разу.

Подходили к встрече команды в разном тонусе. У победителя регулярного чемпионата НХЛ была целая неделя на подготовку. С одной стороны, появилась возможность хорошо изучить соперника. С другой — так долго находиться без игры — плохо. У «Харрикейнз» перерыв был, казалось, более оптимальный — четыре дня.

Тем не менее подопечные Рода Бриндамора оказались совершенно не готовы к первому матчу с «Рейнджерс». Не лучшим образом выступили Андрей Свечников и Евгений Кузнецов. Первый схлопотал два удаления. Второй получил две минуты штрафа. Ошибки россиян позволили сопернику установить на табло счёт 3:1. Это был один из переломных моментов матча, который придал «синерубашечникам» уверенности.

Поставить на ТБ 5.5 шайбы можно с коэффициентом 1.96. С результативностью полный порядок у обеих команд, которые в этом сезоне забросили по 301 шайбе. Будет интересно понаблюдать за тем, кто лучше выстроит игру в нападении — Род Бриндамор или Питер Лавиолетт.