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Букмекеры оценили шансы «Баварии» пройти «Реал» в Лиге чемпионов

Букмекеры оценили шансы «Баварии» пройти «Реал» в Лиге чемпионов
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8 мая в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и мюнхенской «Баварией».

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В Германии команды сыграли вничью — 2:2.

Явным фаворитом пары считаются подопечные Карло Анчелотти. Итоговый выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов доступен с коэффициентом 1.53, это примерно 65% вероятности. Сделать ставку на итоговый успех мюнхенской «Баварии» предлагается за 2.68 (35%).

Выход «Реала» в финал по итогам основного времени оценивается в 2.00. Проход «Баварии» после завершения основного времени идёт за 3.90.

Если победитель противостояния определится по результату дополнительного времени, зайдёт коэффициент 6.00. Ставки на то, что для определения финалиста потребуется серия пенальти, принимаются за 7.00.

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