«Алания» — «Родина»: прогноз на матч Первой лиги

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Первой лиги «Алания» — «Родина».

Ставка: ничья за 3.30.

Евгений Калешин предпочитает смелые тактические схемы с ярко выраженным акцентом на контроль мяча и прессинг. Тем не менее для достижения результата с «Аланией» нужно время. Стабильности «барсам» явно не хватает, хотя в большинстве матчей Первой лиги они владеют инициативой, доминируют, но не могут удержать преимущество. Именно по такому сценарию прошла минувшая встреча, в которой «Шинник» отыгрался незадолго до окончания матча — 1:1.

В последних пяти матчах «Алания» набрала только пять очков. Неудачные результаты сказались на положении команды в турнирной таблице. «Барсы» находятся на восьмой строчке с 42 очками. Формально кое-какие шансы обойти тульский «Арсенал» и пробиться в стыковые матчи остаются, поскольку разрыв составляет всего шесть очков.

Не в пользу «Алании» и необходимость проводить домашние матчи в Грозном, ведь команда остаётся без поддержки болельщиков. Напомним, из-за несоблюдения требований к стадиону в этом сезоне встречи во Владикавказе проводить нельзя.

В некотором смысле столкнулся с кризисом и главный тренер «Родины» Франк Артига. После бурного начала весенней части сезона его подопечные сбавили ход и на протяжении четырёх встреч не могут одержать победу. Команда утратила место в топ-4 Первой лиги.

«Родина» после 30 матчей набрала 46 очков и находится на пятой строчке в таблице. Догнать «Химки» и махачкалинское «Динамо» вряд ли получится, но за место в зоне стыковых матчей подопечные Артиги будут бороться.

«Алания» и «Родина» переживают не лучший отрезок в сезоне. Команды потеряли стабильность, не могут реализовать моменты, часто грубо ошибаются в защите. Тренеры вынужденно обратились к осторожным схемам, отказавшись от излишнего риска. Предполагаем, что в матче будет ничья, на которую можно сделать ставку с коэффициентом 3.30.