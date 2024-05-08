«Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Бавария».

Ставка: победа «Реала» за 1.94.

«В минувшие выходные «Реал» в 36-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании. А в плей-офф Лиги чемпионов «галактикос» убрали со своего пути «Лейпциг» и «Манчестер Сити». Ну а в первом полуфинальном матче в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2. Разумеется, сейчас мадридцы имеют больше шансов на выход в финал, чем «Бавария», хотя гостевые голы теперь и не имеют того значения, что раньше. Зато родные трибуны своего стадиона могут стать решающим фактором.

К тому же у себя дома «сливочные» в этом сезоне вообще не проиграли ни одного матча! А с учётом всех турниров команда Карла Анчелотти вообще не уступает уже 42 матча подряд!

Тухель же со своей командой с треском проиграл чемпионат Германии, но шанс спасти сезон ещё есть — выиграть Лигу чемпионов. Однако для этого надо пройти «Реал». Без ключевых футболистов Кингсли Комана и Рафаэла Геррейру сделать это будет весьма и весьма проблематично. Плюс в гостях против мадридского клуба играть ну очень тяжело.

«Реал» выиграет и выйдет в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».