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«Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка Игоря Семшова на матч Лиги чемпионов
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Бавария».

Ставка: победа «Реала» за 1.94.

«В минувшие выходные «Реал» в 36-й раз в своей истории выиграл чемпионат Испании. А в плей-офф Лиги чемпионов «галактикос» убрали со своего пути «Лейпциг» и «Манчестер Сити». Ну а в первом полуфинальном матче в Мюнхене была зафиксирована ничья 2:2. Разумеется, сейчас мадридцы имеют больше шансов на выход в финал, чем «Бавария», хотя гостевые голы теперь и не имеют того значения, что раньше. Зато родные трибуны своего стадиона могут стать решающим фактором.

К тому же у себя дома «сливочные» в этом сезоне вообще не проиграли ни одного матча! А с учётом всех турниров команда Карла Анчелотти вообще не уступает уже 42 матча подряд!

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Тухель же со своей командой с треском проиграл чемпионат Германии, но шанс спасти сезон ещё есть — выиграть Лигу чемпионов. Однако для этого надо пройти «Реал». Без ключевых футболистов Кингсли Комана и Рафаэла Геррейру сделать это будет весьма и весьма проблематично. Плюс в гостях против мадридского клуба играть ну очень тяжело.

«Реал» выиграет и выйдет в финал Лиги чемпионов», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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