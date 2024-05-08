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«Реал» Мадрид — «Бавария»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Бавария»: прогноз Егора Титова на игру Лиги чемпионов
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Реал Мадрид» – «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов сезона-2023/2024.

Ставка: ТБ 3.5 и обе забьют за 2.65.

«Очень сложно предсказать, как пойдёт этот матч, но мы видели игру «Баварии» с «Арсеналом» в Лондоне. Много голов, никто не боялся. Я жду такого же футбола и здесь. Честно, «ПСЖ» и «Боруссия» разочаровали.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Здесь ставлю на «обе забьют и тотал больше 3.5». Голов будет много. «Реал» — это «Реал», у «Баварии» на Лигу чемпионов сумасшедший настрой. Больше мне нечего сказать», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

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