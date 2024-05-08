«Реал» Мадрид — «Бавария»: ставка Эльвина Керимова на матч 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Бавария».

Ставка: «Реал» не проиграет и ТБ 2.5 за 2.12.

«Реал» Мадрид и «Бавария» сойдутся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Первая их игра завершилась вничью, она получилась насыщенной, интересной с тактической точки зрения. Стартовый отрезок двадцатиминутный был за «Баварией». Потом «Реал» успокоил игру, через контроль мяча нашёл и воспользовался ошибкой соперника.

Во втором тайме Тухель своими решениями ход встречи поменял, Геррейру выпустил в опорную зону вместо Горецки, поменял позициями и флангами Мусиалу и Сане. Это сработало, и Сане забил, и Мусиала пенальти заработал. Но «Реал» в концовке поддавливал и создал гол. Забил, благодаря гениальному Винисиусу. Ну и, конечно, наошибался в первом матче Ким, защитник «Баварии».

Мюнхенцы остаются уязвимой командой. «Реал», на мой взгляд, неуязвим. Я думаю, что мадридцы — фавориты. «Баварии» будет очень тяжело в Мадриде, потому что «Реал» в разных сценариях силён. Он находит возможности для моментов, для голов. Команда Анчелотти не боится никаких обстоятельств. Да, «Реал» может уступать в счёте, может играть на удержание, может в режиме хаоса соперника обыграть. Эту команду очень сложно переиграть. В прошлом году «Сити» показал, как можно это сделать, разгромив соперника вчистую. Но такое происходит очень редко.

Поэтому я не представляю такого сценария, чтобы «Бавария» уверенно прошла «Реал». А в равной игре мадридцев обыграть, мне кажется, сейчас почти невозможно. Да, шансы-то всегда есть. Но я думаю, что в защите «Бавария» уязвима будет, потому что «Реал» очень опасен в быстрых атаках. Сам клуб не очень любит прессинговать, но очень любит, когда его прессингуют. Если «Бавария» «Реал» запрессингует, то мадридцы будут убегать в быстрые атаки на пространстве, будут создавать моменты и, скорее всего, всё решат в свою пользу.

Я на исход не рискую в основное время брать «победу «Реала», но возьму комбинированную ставку. Такую же, как и на матч «ПСЖ» – Дортмунд: «Реал» не проиграет + общий тотал голов больше 2.5. Возьму, потому что «Бавария» уязвима, но она в то же время в атаке сильна, как и «Реал». Так что голы здесь должны быть. Но «сливочные», я думаю, не проиграют», — приводит слова Керимова «ВсёПроСпорт».