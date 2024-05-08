«Реал» — «Бавария»: прогноз Александра Вишневского на матч Лиги чемпионов в Мадриде

Журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».

Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.60.

«Команда Карло Анчелотти между двумя полуфиналами успела выиграть чемпионский титул в Ла Лиге. Тем не менее эйфории или празднования у мадридского «Реала» не было, так как надо готовиться и уделять внимание ответной игре с «Баварией». «Реал», как мы знаем, в решающих матчах Лиги чемпионов обычно проводит свои лучшие, самые качественные матчи, особенно ответные матчи, особенно на своём поле. Поэтому дома они как минимум не проиграют. Ну и главное, что психологически команда Карла Анчелотти в полном порядке, нет серьёзных травм, дисквалификаций, тогда как у «Баварии» список потерь номинально длинный.

Поэтому при поддержке своих болельщиков думаю, что мадридский «Реал» добудет путёвку в финал. Я поставлю на то, что «Мадрид» не проиграет в основное время при тотале меньше 4.5.

В поисках более высокого коэффициента можно взять гол Винисиуса Жуниора за 2.45. На протяжении всего сезона Винисиус постепенно набирает форму, кроме того, именно в решающих матчах он очень хорошо себя проявляет», — приводит слова Вишневского «РБ Спорт».