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«Реал» Мадрид — «Бавария»: прогноз Константина Генича на полуфинальную игру Лиги чемпионов

«Реал» Мадрид — «Бавария»: прогноз Константина Генича на полуфинальную игру Лиги чемпионов
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Бавария».

Ставка: «Реал» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.60.

«В Мюнхене первая игра завершилась ничьей 2:2. Была качельная встреча, типичная для «Реала», в которой соперник доминировал, больше создавал, но забили первый гол и потом пропустили два. Однако Родриго и Винисиус сумели сравнять счёт, а вот дома магия «Сантьяго Бернабеу» уже будет работать на «Реал».

Мадридцы смешанным составом выиграли у «Кадиса», а «Бавария» проиграла «Штутгарту» (1:3). Но в своих национальных чемпионатах уже всё предельно ясно.

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Матч для прогноза очень сложный. Вроде бы на поверхности все понятно и у букмекеров фаворит – «Реал». Говорят, что это турнир мадридского клуба, который знает, как добиваться результата в таких матчах. Но «Бавария» обладает опытом, необходимыми качествами, чтобы правильно сыграть против такого «Реала».

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

С одной стороны, напрашивается верх, «обе забьют» и так далее, но с другой – наставники прожжённые и понимают, что рисковать уже нельзя и это матч на вылет. Можно рассмотреть ставку на угловые, так как и те, и другие атакуют флангами.

Я всё же верю в магию «Сантьяго Бернабеу», в спокойствие Анчелотти и верю, что «Реал» в основное время не проиграет, но такая ставка идёт с очень низким кэфом. Поэтому лучше добавить тотал. Мне нравится вариант 1Х и ТМ (4.5). Не думаю, что игра будет результативной», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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