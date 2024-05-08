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«Реал» Мадрид — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 8 мая

«Реал» Мадрид — «Бавария»: прогноз Романа Павлюченко на игру Лиги чемпионов 8 мая
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Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид — «Бавария».

Ставка: победа «Реала» за 1.89.

«Реал» Мадрид и «Бавария» сыграют в ответном полуфинале Лиги чемпионов. В первой игре они не определили победителя. Сейчас же я больше склоняюсь к успеху хозяев поля.

В первом матче «Бавария» хорошо начала, давила с первых минут. «Реал» продержался, перетерпел, а потом и вовсе открыл счёт. Весь первый тайм затем больше доминировали мадридцы. Во второй 45-минутке мюнхенцы снова давили, смогли забить два мяча. Во втором тайме соперники больше обменивались моментами и по итогу сыграли со счетом 2:2.

После этого на выходных они провели совершенно разные матчи. «Реал» обыграл «Кадис» в Ла Лиге (3:0), а также стал досрочным чемпионом – помогло поражение «Барселоны» от «Жироны». А вот «Бавария» проиграла в важном матче в Бундеслиге «Штутгарту» (1:3). Их матч мог бы и вничью завершиться, но мюнхенцы пропустили два мяча под самый конец. Пока ситуация не критическая для команды Тухеля – она всё ещё идёт второй. Но за несколько туров до завершения чемпионата отрыв от «Штутгарта» сократился всего до двух баллов.

Лига чемпионов . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Само собой, нас тут ждёт яркая игра, какие всегда бывают у «Реала» в плей-офф на таких стадиях. Предпочтение я тут всё-таки отдаю мадридцам. Они уже не один раз проходили через подобные испытания. К тому же подопечные Анчелотти играют дома, а это всегда преимущество. «Бавария» же на выходных провела тяжёлый матч, в котором ей пришлось задействовать много игроков основы. Сейчас выезд будет очень тяжёлым для мюнхенцев», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».

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