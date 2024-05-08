«Реал» — «Бавария»: прогноз Виктора Гусева на игру 1/2 финала Лиги чемпионов

Комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.42.

«Соперники встречались 34 раза: 14 побед «Реала», 15 побед «Баварии» и пять ничьих. Если брать матчи только в Лиге чемпионов, то здесь у «Реала» 12 побед, 11 побед «Баварии» и четыре ничьих. Это принципиальное противостояние, которое редко заканчивается миром. Однако в первой полуфинальной встрече соперники не выявили сильнейшего. Сумасшедшие 2:2 точно нам запомнятся. Я бы посоветовал «Баварии» сыграть «на ноль» и дотянуть до серии пенальти. Возможно, это трусливая тактика, но в этом есть определённый шанс мюнхенцев.

Я думаю, что Лигу чемпионов возьмёт один из этой пары. Возможен голливудский финал на «Уэмбли». Если Кейн появится в нём и забьёт решающий мяч. Но у «Реала» тоже есть свой англичанин Беллингем. Однако хочется пожелать Кейну первый трофей в карьере.

Силу «Баварии» недооценивают. Есть заряженный Зане, забивший потрясающий гол. Есть опыт Мюллера. Пропустив, мюнхенцы тут же забили дважды, пусть потом снова и пропустили. Жду аккуратную игру. Не думаю, что снова будет четыре забитых мяча. Хотя в шести последних личных встречах забивали оба соперника. Однако сейчас на кону слишком многое.

«Реал» выбил из Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Мадридцы очень опытны и сильны. Но Тухелю тоже нужно побеждать. Для него финал может стать спасением сезона, в котором «Бавария» упустила титул в Германии.

В любом случае я не ожидаю настолько результативную игру, какая была в первом матче. До финала остался последний шаг. Едва ли команды пойдут на риск», — приводит слова Гусева «Ставка ТВ».