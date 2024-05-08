«Реал» — «Бавария»: прогноз Романа Гутцайта на игру Лиги чемпионов в Мадриде

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».

Ставка: победа «Реала» за 1.94.

«В ближайшую среду в Мадриде будет жарко. Я не только про погоду на улице, но и про атмосферу на «Сантьяго Бернабеу». В первом полуфинале «Бавария» выдала матч жизни. Мюнхенцы были стройны и играли с хорошей организацией. Однако при всей хорошей игре и запредельной отдаче немцы добились дома только ничейного результата.

«Реал» в этом сезоне Ла Лиги проиграл всего один раз. Мадридцы доказали, что без Тибо Куртуа, который уже вернулся, без Алабы и Милитао, которые много пропустили, «Реал» больше всех забил, меньше всех пропустил и взял чемпионский титул в Испании.

Даже если «Реал» пропустит первым, то этим его не смутить. Мадридцы привыкли и к такому развитию событий. Так было, например, и в «эль класико». Футболисты хозяев в полном порядке. Думаю, что «Реал» вполне способен победить даже в основное время и не доводить выяснение отношений дальше», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».