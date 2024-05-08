«Реал» — «Бавария»: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги чемпионов 8 мая в Испании

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».

Ставка: победа «Реала» и ТБ 2.5 за 2.54.

«Время решающих игр, для кого-то эта игра станет последней. Хозяева в лице «Реала» праздновали досрочное чемпионство, да и в последнем туре легко обыграли «Кадис» (3:0), дали отдохнуть лидерам. В старте вышли Хоселу, Гюлер, Себальос, Диас, Милитао, Гарсия, и в воротах Куртуа — семь человек, которые были на замене в первом матче с «Баварией». Команда стала чемпионом, получила положительные эмоции, лидеры отдохнули, готовы рвать на «Сантьяго Барнабео» и проходить в финал.

В первом матче «Реал» получил тот результат, который и хотел (2:2), и шанс всё решить у себя дома. Уверен, что у Карло Анчелотти есть план, но такие игры всегда тяжело предсказывать и предугадывать. Ведь какая бы ни была «Бавария» — это топ-команда с отличным подбором игроков, со спадами по ходу этого сезона, проигранным чемпионством внутри своего чемпионата и Кубком и последним поражением от «Штутгарта». Они приедут на последний бой, уверен, что и слухи о новом тренере не будут помехой. Потенциал в атаке есть, это и Кейн, забивающий по 40 мячей, это Сане, который отдыхал в матче со «Штутгартом». Надеюсь, Мусиала будет играть. Но «Реал» – это «Реал». Он фаворит, и в любом случае я верю в их проход, но хочу, как и вы, наслаждаться этой игрой.

«Бавария» по всем параметрам хуже, и чаша весов на стороне «Реала». Так давайте поверим в логичный исход победы «сливочных» и голевой потенциал обеих команд. Ведь аргументов для этого выше я привёл достаточно, да и первая игра была равной и голевой. Помните, что в этом розыгрыше ЛЧ «Реал» пропустил на «Бернабеу» три от «Сити», один от «РБ Лейпцига», два от «Униона» и два от «Наполи». Так что в гол «Баварии» верить надо и в то, что «Реал» пройдёт дальше. Делаю ставку на победу «Реала» и тотал больше 2.5 гола», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».