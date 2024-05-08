«Реал» — «Бавария»: фрибет до 33 333 рублей к матчу Лиги чемпионов!

8 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 2:2. Как и ожидалось, мюнхенцы чаще шли вперёд и нанесли гораздо больше ударов. Для них такой результат сродни поражению, ведь в ответной встрече у мадридцев будет преимущество. У «сливочных» появится 12-й игрок — поддержка родных болельщиков.

Огромный недостаток «Баварии» — неуверенность в финальной фазе атаки. Особенно остро он ощущается во встречах с командами, у которых хорошо организованы оборонительные ряды. Подопечные Томаса Тухеля часто доходят до штрафной соперников, но не знают, что дальше делать с мячом.

По этой причине мюнхенцы впервые за долгие годы рискуют закончить сезон без трофеев. Единственный шанс для них выиграть что-то — это победить в Лиге чемпионов. И то после ничьей в Мадриде вероятность этого ощутимо снизилась. В других турнирах «Бавария» не преуспела.

«Реал» — полная противоположность «Баварии». Он создаёт не так много моментов, но просто шикарно ими пользуется. На предыдущей стадии Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти в невероятной развязке победили «Манчестер Сити». Они показали, что на характере могут обыграть любого соперника, вне зависимости от обстоятельств и течения встречи.

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