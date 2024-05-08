«Реал» — «Бавария»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги чемпионов

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария».

Ставка: победа «Реала» за 1.97.

Первый матч ознаменовался ничейным исходом — 2:2. Как и ожидалось, мюнхенцы чаще шли вперёд и нанесли гораздо больше ударов. Для них такой результат сродни поражению, ведь в ответной встрече у мадридцев будет преимущество. У «сливочных» появится 12-й игрок — поддержка родных болельщиков.

Огромный недостаток «Баварии» — неуверенность в финальной фазе атаки. Особенно остро он ощущается во встречах с командами, у которых хорошо организованы оборонительные ряды. Подопечные Томаса Тухеля часто доходят до штрафной соперников, но не знают, что дальше делать с мячом.

«Реал» — полная противоположность «Баварии». Он создаёт не так много моментов, но просто шикарно ими пользуется. На предыдущей стадии Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти в невероятной развязке победили «Манчестер Сити». Они показали, что на характере могут обыграть любого соперника, вне зависимости от обстоятельств и течения встречи.

«Горожане» смотрелись лучше, но «сливочные» не позволили им реализовать моменты, а своими воспользовались на пять с плюсом. То же самое – в первом матче с «Баварией». «Галактикос» выжали максимум из созданной у ворот соперника опасности.

На «Сантьяго Бернабеу» мадридцы не проиграли ни одного матча в этом сезоне. И ничьих при этом только четыре (по две в Примере и Лиге чемпионов). Если в Мюнхене подопечные Томаса Тухеля не смогли победить «галактикос», то на выезде у них вряд ли получится даже хотя бы избежать поражения в основное время.