«Флорида» — «Бостон»: прогноз на второй матч серии

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на второй матч серии Кубка Стэнли «Флорида» — «Бостон».

Ставка: победа «Флориды» за 1.93.

Пол Морис после 1:5 выразил уверенность в том, что сумеет исправить бо́льшую часть того, что ему не понравилось в первом матче. Бывший наставник магнитогорского «Металлурга» обладает очень богатым опытом выступлений в плей-офф. Он отлично умеет подбирать слова для мотивации подопечных.

Ко второй встрече «Флорида» подходит в качестве явного фаворита. Она обязана приложить максимум усилий для победы. Ехать в Бостон с 0-2 в серии — это очень рискованно. Для «Брюинз» задача несколько упростилась. Выиграв первый матч, они заготовили отличную почву для борьбы за выход в третий раунд Кубка Стэнли.

У «Бостона» хорошая глубина состава и есть некоторый запас. Ведут за собой команду Брэд Маршан и Давид Пастрняк, но не меньшее влияние на игру оказывают другие хоккеисты. В первом матче с «Флоридой» Пастрняк и Маршан записали на свой счёт лишь по одной голевой передаче.

Заключить пари на победу «Флориды» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Подопечным Пола Мориса необходимо в срочном порядке реабилитироваться и исправиться за разгром в первой встрече. Скорее всего, они выступят с особым рвением.