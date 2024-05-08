«Ванкувер» — «Эдмонтон»: прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на первый матч серии Кубка Стэнли «Ванкувер» — «Эдмонтон».

Ставка: победа «Эдмонтона» с форой (-1.5) за 2.64.

«Ванкувер» не без труда прошёл «Нэшвилл», одержав победу в серии со счётом 4-2. При этом необходимо отметить трудности, с которыми столкнулся тренерский штаб «Ванкувера». Главный тренер Рик Токкет был вынужден рассчитывать на третьего вратаря команды Артура Шилова после травм основных голкиперов. Латвиец не подвёл и даже оформил шат-аут в решающем матче серии (1:0).

Только возникают большие сомнения в стабильности Шилова, поскольку он не обладает опытом игры в плей-офф, а выдал отличный дебют скорее за счёт куража. Но эмоциональный подъём вряд ли продлится долго.

«Ойлерз» в плей-офф играют здорово в нападении, особенно стараются лидеры. Коннор Макдэвид набрал 12 (1+11) очков по системе «гол+пас», а Леон Драйзайтль к пяти заброшенным шайбам добавил столько же результативных передач.

Именно их результативная игра помогла победить колючий «Лос-Анджелес» со счётом 4-1. Капитан «Ойлерз» стал более расчётливым при реализации большинства, и этот фактор стал ключевым. «Эдмонтон» наказывал соперника заброшенной шайбой практически за каждое второе удаление.

Наставник «Эдмонтона» Крис Ноблох сместил акцент в сторону атаки, справедливо рассчитывая на мощное нападение. Ошибки в обороне у команды бывают, и довольно часто, но за счёт высокой результативности «Ойлерз» удаётся обрести баланс.

«Эдмонтон» предпочитает активно атаковать и постоянно оказывать давление на оборону соперника. Хотя «Ванкувер» и неплохо защищался в серии с «Нэшвиллом», выдержать мощный накат Макдэвида и Драйзайтля вряд ли сумеет. Мы предполагаем, что «Ойлерз» выиграют с форой (-1.5) за 2.64.