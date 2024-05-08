Букмекеры назвали самый вероятный счёт матча «Реал» — «Бавария»

8 мая в Мадриде пройдёт ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Баварией». Начало — в 22:00 мск.

В первой игре в Мюнхене команды сыграли вничью — 2:2.

Фаворитом ответного матча идёт мадридский «Реал». Вероятность победы подопечных Карло Анчелотти выражена коэффициентом 1.96, это 52% вероятности.

Ставки на победу «Баварии» принимаются за 4.08 (23%), на ничью по итогам основного времени — за 3.92 (25%).

Наиболее вероятный счёт ответной встречи — 1:1 (6.90). За 8.50 предлагается поставить на победу «Реала» со счётом 2:1 по итогам основного времени.

Победа «Реала» 1:0 идёт за 10.0, а ничья 2:2 — за 10.50. Вероятность счёта 2:0 в пользу мадридцев выражена коэффициентом 11.0.