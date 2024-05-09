Букмекеры оценили шансы «Ромы» пройти «Байер» в Лиге Европы

9 мая на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск.

В первом матче немецкий клуб добился победы со счётом 2:0.

Явным фаворитом ответной встречи считаются подопечные Хаби Алонсо: поставить на победу «фармацевтов» можно с коэффициентом 1.55. Успех «волков» оценён в 6.50. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.84.

Букмекеры не сомневаются в итоговом успехе немецкого клуба. Заключить пари на проход «Байера» в следующую стадию предлагается с коэффициентом 1.03. Это около 95% вероятности.

Ставки на выход в финал «Ромы» принимаются за 19.0 (5%).