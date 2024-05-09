«Аталанта» — «Марсель»: ставка Александра Мостового на матч Лиги Европы

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Аталанта» и «Марсель» встретятся во второй раз, чтобы определить, кто выйдет в финал Лиги Европы. В первом матче победитель выявлен не был. Сейчас тоже не так просто назвать фаворита.

«Аталанта» сейчас идёт на серии без поражений. В пяти встречах во всех турнирах клуб четыре раза выиграл и один раз сыграл вничью. Все победы были у бергамасков в домашних турнирах. В ответном полуфинале Кубка Италии они справились с «Фиорентиной» (4:1) и вышли в финал. А в Серии А команда Гасперини обыграла «Монцу» (2:1), «Эмполи» (2:0) и «Салернитану» (2:1).

В чемпионате ситуация у «Аталанты» не самая простая. Сейчас клуб борется за топ-5, который позволяет участвовать в Лиге чемпионов. Но борьба за пятую строчку будет идти до самого конца – «Рома» и «Лацио» большого отставания от бергамасков не имеют.

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У «Марселя» ситуация во французской Лиге 1 не такая хорошая. Клуб с большой вероятностью не сумеет напрямую выйти в еврокубки – сейчас он располагается на девятой строчке в середине таблицы, отставая от топ-6. Учитывая последние встречи бело-голубых, слабо верится в их высокий финиш по итогам сезона. В последнем туре команда обыграла «Ланс» (2:1), чем смогла прервать свою серию без побед.

Да, если смотреть на то, как у них сложился сезон под финиш, то «Аталанта» выглядит более перспективно. «Марсель» уже с большой вероятностью финиширует в середине таблицы. Но сейчас у представителя Франции будет преимущество – он не играл на выходных и имел полноценную неделю на подготовку. «Аталанте» же пришлось участвовать в итальянской Серии А пару дней назад.

Учитывая этот факт, думаю, шансы на успех снова примерно равны. Пусть и больше я склоняюсь к успеху представителя Италии. В первой встрече они не определили победителя – никто не доминировал долгое время. Так что и сейчас я жду равной игры. Поставлю на голы. Обе команды стремятся к выходу в финал и в обороне отсиживаться не станут», — приводит слова Мостового «ВсёПроСпорт».

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