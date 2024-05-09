«Байер» — «Рома»: прогноз Алексея Гасилина на полуфинал Лиги Европы

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.15.

«У нас полуфинал Лиги Европы, в котором превосходный «Байер» Хаби Алонсо будет принимать «Рому».

Все скажут, что «Байер» одной ногой в финале, и я с вами соглашусь. Кажется, что все болеют за то, чтобы команда прошла весь сезон без поражений. У «Байера» всё получается.

Суператакующая команда Хаби Алонсо принимает «Рому», у которой не всё в порядке с атакой. По матчу с «Ювентусом» это было видно, но моменты всё рано появляются и в первой игре они тоже были. Думаю, что и «Рома» всё же должна наиграть на гол.

Надо признать, что и «Байер» частенько пропускает дома и не только в Лиге Европы. В гол «Ромы» я верю, команде надо отыгрываться, и никто бросать вёсла там не будет, но и «Байер», конечно же, тоже забьёт. Мне кажется, что «Байер» всё же не проиграет в этом сезоне.

Возьму гол «Байера» и «Ромы», а также тотал матча больше 2.5 мяча», — приводит слова Гасилина «РБ Спорт».