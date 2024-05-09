«Байер» — «Рома»: прогноз «Чемпионата» на матч Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги Европы «Байер» — «Рома».

Ставка: победа «Байера» и тотал больше 2.5 мяча за 2.24.

Несмотря на то что первый матч проходил в Риме, «фармацевты» уверенно выиграли со счётом 2:0. Местами жёлто-красные смотрелись неплохо. Они создали достаточно опасных моментов, но с завершением приключилась какая-то беда. Мяч как заколдованный отказывался лететь в створ.

Возможно, это всё часть магии Хаби Алонсо. Уже конец сезона, а подопечные бывшего легендарного футболиста до сих пор не проиграли ни одного матча. И ничьих всего лишь восемь. Обыграв «Рому», «Байер» ещё больше зарядился. В матче последнего тура Бундеслиги он разгромил франкфуртский «Айнтрахт» (5:1).

Хаби Алонсо уже вписал своё имя в историю. Его подопечные досрочно выиграли Бундеслигу. Осталось сделать последние шаги в Лиге Европы и Кубке Германии. «Фармацевты» пребывают в эйфории. Однако успех не вскружил им голову. Он лишь помогает, заряжая положительной энергией и уверенностью.

А вот у «Ромы» на последнем отрезке сезона наметился спад. Она выиграла только три из восьми последних матчей в чемпионате Италии. Две из трёх побед «волки» добыли дома. На выезде они обыграли располагающийся в зоне вылета «Удинезе» (2:1).

«Байер» проводит фантастический сезон. Он сметает абсолютно всех на своём пути, демонстрируя прекрасный результативный футбол. Дома «фармацевты» способны разгромить «Рому», которая в последнее время стала чаще оступаться и терять очки. У римлян намечается спад. Как бы хорошо они ни настроились на грядущий матч, клуб из Леверкузена — фаворит.