«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: ставка Романа Павлюченко на матч Лиги конференций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла».

Ставка: «Олимпиакос» не проиграет за 1.87.

«Олимпиакос» и «Астон Вилла» сойдутся в ответном матче полуфинала Лиги конференций. Особенно после их первого матча для меня тут греки являются фаворитами. У подопечных Эмери пока много проблем в домашнем чемпионате.

Последние матчи очень тяжело проходили для «Астон Виллы». В её активе всего одна победа в пяти встречах – 3:1 с «Борнмутом». В остальных недавних турах АПЛ клуб терял очки – 2:2 с «Челси» и 0:1 от «Брайтона». Сейчас в турнире подопечные Эмери идут четвёртыми и отрываются от «Тоттенхэма», который зачастил с поражениями в последнее время. Но всё равно, «львам» некогда расслабляться – шанс вылететь из топ-4 ещё есть.

Ещё одна неудача «Виллы» была как раз в первом матче полуфинала Лиги конференций с «Олимпиакосом». Очень уверенно сыграли греки, давили в нужный момент и много забили – 4:2. Чувствовалась усталость команды Эмери, пусть два раза огорчить оборону соперника ей тоже удалось.

Последние результаты «Олимпиакоса» были намного лучше. Клуб идёт на серии без проигрышей из четырёх матчей. Если же брать только чемпионат Греции, то там «красные» не знают неудач ещё дольше. Правда, в турнире они пока не попадают в еврокубки, но это только вопрос времени, я думаю. Команде необходимо выиграть в следующем туре, чтобы подняться в топ-3.

Я тут всё-таки отдаю предпочтение грекам. «Олимпиакос» даже на выезде в Англии показал уверенный футбол и одолел соперника. «Астон Вилла» выступает далеко не так хорошо в последнее время. Плюс у неё ещё не закрыт вопрос в АПЛ с финишем в топ-4. Думаю, полностью отдаться этой игре «львы» не смогут», — приводит слова Павлюченко «ВсёПроСпорт».