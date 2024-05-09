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«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Лиги конференций

«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: прогноз «Чемпионата» на полуфинал Лиги конференций
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Автор «Чемпионата» Николай Павлов дал прогноз на матч Лиги конференций «Олимпиакос» — «Астон Вилла».

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.85.

Результат первого матча шокировал, ведь греческий клуб на выезде переиграл «Астон Виллу» (4:2). С первых минут встречи острые атаки «Олимпиакоса» наводили панику на оборону «львов», которая в этом сезоне не так уж и часто подвергалась обоснованной критике за грубые ошибки. На этот раз с радаров у защитников пропал форвард греков Айюб Эль-Кааби, оформивший хет-трик.

Хотя неожиданные решения и парадоксальные схемы игры давно стали фирменным знаком наставника греков Хосе Луиса Мендилибара. Испанский специалист возглавил «легенду» в феврале 2024 года и моментально добился хорошего результата. Впервые клуб вышел в полуфинал еврокубкового турнира.

Не потерял «Олимпиакос» шансы выиграть и титул чемпиона Греции. Он отстаёт от лидера первенства АЕКа на пять очков, имея одну игру в запасе. Мендилибар выжимает максимум из довольно среднего состава, подобрав оптимальную тактику. Напомним, в минувшем сезоне наставник выиграл Лигу Европы с «Севильей».

Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Унаи Эмери делал то же самое четыре раза. Трижды он выигрывал турнир с «Севильей» и один раз – с «Вильярреалом». Несмотря на богатейший опыт и гораздо более сильный состав, испанец уступил коллеге в первом матче именно в тактическом плане.

Весьма вероятно, что Лига конференций не для Унаи Эмери, который чувствует себя как рыба в воде исключительно в Лиге Европы. Теоретически отыграть два мяча у «Олимпиакоса» можно, но «львам» при таком сценарии необходимо с первых минут давить на соперника и раскрыться, подставляясь под разящие контратаки. Поэтому рассмотрим ставку на тотал больше 2.5 мяча и «обе забьют» за 1.85.

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