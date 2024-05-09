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«Аталанта» — «Марсель»: прогноз «Чемпионата» на игру 1/2 финала Лиги Европы

«Аталанта» — «Марсель»: прогноз «Чемпионата» на игру 1/2 финала Лиги Европы
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель».

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 1.5 мяча за 2.12.

«Аталанта» продолжает удивлять. Вторую половину сезона она проводит показательно. Бергамаски вышли в финал Кубка Италии, а также поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. У занимающей шестое место «Ромы» столько же очков, но она провела на один матч больше.

«Богиня» проиграла только 4 из 20 последних встреч в чемпионате Италии и столько же раз сыграла вничью. На предыдущей стадии Лиги Европы она сенсационно победила «Ливерпуль», а первый матч 1/2 финала турнира с «Марселем» ознаменовался ничьей — 1:1.

Поддержка родных трибун гнала провансальцев вперёд. Они чаще атаковали, но где-то не хватило везения, а где-то выручили защитники «Аталанты» и Хуан Муссо. Бергамаски убегали в опасные контратаки. Они вполне могли забить больше одного мяча.

Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
09 мая 2024, четверг. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Не начался
Марсель
Марсель, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Марсель» может только позавидовать тому, какой шикарный ход набрала команда из Бергамо. Для провансальцев сезон складывается далеко не так удачно, как для «богини». Они давно вылетели из Кубка Франции и спустились уже на девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Недавняя смена главного тренера немного воодушевила бело-голубых, но стабильность так и не появилась. В последних шести матчах в первенстве они победили только «Ланс» (2:1), а также сыграли вничью с «Тулузой» (2:2) и «Ниццей» (2:2). Уступили провансальцы «Ренну» (0:2), «ПСЖ» (0:2) и «Лиллю» (1:3).

Если на выезде «Аталанта» не проиграла «Марселю», то дома она должна одержать уверенную победу. Бергамаски раздухарились. Они демонстрируют футбол отличного качества и регулярно побеждают. Провансальцы, напротив, часто играют невнятно, много пропускают и терпят поражения. Особенно на выезде.

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