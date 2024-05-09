«Аталанта» — «Марсель»: прогноз «Чемпионата» на игру 1/2 финала Лиги Европы

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель».

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 1.5 мяча за 2.12.

«Аталанта» продолжает удивлять. Вторую половину сезона она проводит показательно. Бергамаски вышли в финал Кубка Италии, а также поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. У занимающей шестое место «Ромы» столько же очков, но она провела на один матч больше.

«Богиня» проиграла только 4 из 20 последних встреч в чемпионате Италии и столько же раз сыграла вничью. На предыдущей стадии Лиги Европы она сенсационно победила «Ливерпуль», а первый матч 1/2 финала турнира с «Марселем» ознаменовался ничьей — 1:1.

Поддержка родных трибун гнала провансальцев вперёд. Они чаще атаковали, но где-то не хватило везения, а где-то выручили защитники «Аталанты» и Хуан Муссо. Бергамаски убегали в опасные контратаки. Они вполне могли забить больше одного мяча.

«Марсель» может только позавидовать тому, какой шикарный ход набрала команда из Бергамо. Для провансальцев сезон складывается далеко не так удачно, как для «богини». Они давно вылетели из Кубка Франции и спустились уже на девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Недавняя смена главного тренера немного воодушевила бело-голубых, но стабильность так и не появилась. В последних шести матчах в первенстве они победили только «Ланс» (2:1), а также сыграли вничью с «Тулузой» (2:2) и «Ниццей» (2:2). Уступили провансальцы «Ренну» (0:2), «ПСЖ» (0:2) и «Лиллю» (1:3).

Если на выезде «Аталанта» не проиграла «Марселю», то дома она должна одержать уверенную победу. Бергамаски раздухарились. Они демонстрируют футбол отличного качества и регулярно побеждают. Провансальцы, напротив, часто играют невнятно, много пропускают и терпят поражения. Особенно на выезде.