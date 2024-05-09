«Аталанта» — «Марсель»: прогноз Андрея Лаврентьева на встречу Лиги Европы в Бергамо

Журналист Андрей Лаврентьев дал прогноз на матч Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель».

Ставка: обе забьют за 1.77.

«В первой встрече «Аталанта» вела в счете, но французы сравняли результат. В Бергамо «Аталанта» очевидно что постарается решить вопрос с выходом в финал престижного турнира. Она постарается забить «Марселю» не один гол, а может быть, два или три.

У «Марселя» очень неудачная серия игр против итальянских клубов в Лиге Европы. Девять раз французы играли в Италии и только однажды сумели победить, и было это 20 лет назад в игре с «Интером».

«Аталанта» в понедельник победила «Салернитану», но играла в гостях и все успели восстановиться к матчу Лиги Европы.

Я думаю, что «Аталанта» победит и обе команды забьют, поэтому возьму две ставки — победа хозяев поля с форой (-1), а также возьму обе забьют», — приводит слова Лаврентьева «РБ Спорт».