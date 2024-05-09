Эксперты назвали фаворита финала Лиги чемпионов

Вчера стала известна пара финалистов Лиги чемпионов сезона-2023/2024. К дортмундской «Боруссии» присоединился мадридский «Реал», перевернувший ход ответной полуфинальной игры против «Баварии» в самой концовке. Букмекеры уже предложили линию на финальный матч Лиги чемпионов.

Аналитики считают фаворитом испанский клуб. Поставить на победу «Реала» в основное время можно с коэффициентом 1.65, а на «Боруссию» дают 5.30. Ничейный исход по итогам 90 минут игры идёт за 4.30.

Эксперты склоняются к тому, что финал будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола в матче можно за 1.68, а на низ предлагают 2.27. На то, что в финале обе команды забьют, можно поставить с коэффициентом 1.72.

Сделать ставку на победу «Реала» с учётом возможных овертайма и серии пенальти можно за 1.33. Вероятность успеха «Боруссии» оценили котировкой 3.50.

Финал Лиги чемпионов сезона-2023/2024 пройдёт в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 1 июня.