Беспроигрышная ставка до 3000 рублей к матчу Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель»

9 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Марсель». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить беспроигрышную ставку от букмекера БЕТСИТИ до 3000 рублей. Нужно выполнить простые условия:

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«Аталанта» продолжает удивлять. Вторую половину сезона она проводит показательно. Бергамаски вышли в финал Кубка Италии, а также поднялись на пятую строчку в турнирной таблице Серии А. У занимающей шестое место «Ромы» столько же очков, но она провела на один матч больше.

«Богиня» проиграла только 4 из 20 последних встреч в чемпионате Италии и столько же раз сыграла вничью. На предыдущей стадии Лиги Европы она сенсационно победила «Ливерпуль», а первый матч 1/2 финала турнира с «Марселем» ознаменовался ничьей — 1:1.

«Марсель» может только позавидовать тому, какой шикарный ход набрала команда из Бергамо. Для провансальцев сезон складывается далеко не так удачно, как для «богини». Они давно вылетели из Кубка Франции и спустились уже на девятое место в турнирной таблице Лиги 1.

Недавняя смена главного тренера немного воодушевила бело-голубых, но стабильность так и не появилась. В последних шести матчах в первенстве они победили только «Ланс» (2:1), а также сыграли вничью с «Тулузой» (2:2) и «Ниццей» (2:2). Уступили провансальцы «Ренну» (0:2), «ПСЖ» (0:2) и «Лиллю» (1:3).

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