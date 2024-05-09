«Байер» — «Рома»: фрибет до 33 333 рублей к матчу Лиги Европы!

9 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги Европы «Байер» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Ты можешь получить фрибет до 33 333 рублей от букмекера «Лига Ставок».

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Несмотря на то что первый матч проходил в Риме, «фармацевты» уверенно выиграли со счётом 2:0. Местами жёлто-красные смотрелись неплохо. Они создали достаточно опасных моментов, но с завершением приключилась какая-то беда. Мяч как заколдованный отказывался лететь в створ.

Хаби Алонсо уже вписал своё имя в историю. Его подопечные досрочно выиграли Бундеслигу. Осталось сделать последние шаги в Лиге Европы и Кубке Германии. «Фармацевты» пребывают в эйфории. Однако успех не вскружил им голову. Он лишь помогает, заряжая положительной энергией и уверенностью.

А вот у «Ромы» на последнем отрезке сезона наметился спад. Она выиграла только три из восьми последних матчей в чемпионате Италии. Две из трёх побед «волки» добыли дома. На выезде они обыграли располагающийся в зоне вылета «Удинезе» (2:1).

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