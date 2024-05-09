«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз на третий матч серии НХЛ

Автор «Чемпионата» Николай Павлов сделал прогноз на третий матч серии НХЛ «Каролина» — «Рейнджерс».

Ставка: итоговая победа «Рейнджерс» за 2.32.

«Каролина» выглядела вполне неплохо, но уступила в двух матчах (3:4, 3:4 ОТ). Команда оказалась в сложном положении. Род Бриндамор сделал акцент на давлении и бросках при первой возможности, но стратегия не сработала. В минувшем матче они превзошли «синерубашечников» по количеству бросков (57:39), вот только добились обратного эффекта. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин поймал кураж.

Он постоянно находился в тонусе и тащил очень сложные броски. Голкипер не терял концентрацию и отвлёкся только в первом периоде, в котором вознамерился лично наказать форварда «Каролины» Андрея Свечникова за грубость в свой адрес, но Шестёркин не добрался до своего обидчика. Всего россиянин совершил 54 сейва.

Проблемы «Каролины» проявились уже в серии с «Айлендерс», хотя «ураганы» довольно легко выиграли (4-1) из-за более высокого уровня мастерства. Тем не менее сложности с реализацией опасных моментов просматривались. Показалось, что Себастьян Ахо и Джейк Гюнцель под силовым давлением теряются.

«Каролина» проигрывает в серии 0-2 и вынуждена менять стратегию на более агрессивную. Но вот загвоздка, частые удаления играют на руку «синерубашечникам». Плюс при поймавшем кураж и стабильном Шестёркине однообразное давление не приносит результата «ураганам». Без Кузнецова нет креатива, поэтому мы предполагаем, что «Рейнджерс» выиграют матч с учётом овертайма за 2.32.