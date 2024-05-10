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Букмекеры оценили шансы «Крыльев Советов» прервать победную серию «Ахмата»

Букмекеры оценили шансы «Крыльев Советов» прервать победную серию «Ахмата»
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10 мая в Самаре состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ахмат». Начало игры — в 16:00 мск.

Фаворитом встречи считаются подопечные Игоря Осинькина: поставить на победу самарцев можно с коэффициентом 2.17. Это около 44% вероятности. Успех грозненцев оценён в 3.44 (29%). Ставки на ничью принимаются за 3.72 (27%).

Тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.04. Если забьют футболисты «Крыльев Советов», сыграет коэффициент 1.21. Гол в исполнении «Ахмата» доступен с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.70.

«Ахмат» одержал четыре победы подряд в РПЛ и поднялся на 10-е место в турнирной таблице. «Крылья Советов» располагаются на шестой строчке.

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