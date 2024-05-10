Чехия — Финляндия: эксперты назвали фаворита матча ЧМ-2024 по хоккею

10 мая состоится матч группового этапа ЧМ-2024 по хоккею Чехия — Финляндия. Начало игры — в 21:20 мск.

Букмекеры не видят в этом матче фаворита: поставить на победу чехов можно с коэффициентом 2.45. Шансы финнов оценили в 2.58. Ставки на ничью по итогам трёх периодов принимаются за 4.22.

Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.47. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет коэффициент 6.30.

Итоговая победа Чехии доступна за 1.87. Успех сборной Финляндии с учётом овертайма и серии буллитов идёт за 1.97.

Если победитель определится по результатам овертайма, зайдёт коэффициент 6.50. Ставки на серию буллитов принимаются за 7.00.