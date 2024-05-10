Швеция — США: букмекеры оценили шансы в матче ЧМ-2024 по хоккею

10 мая на «Остравар-Арене» в Чехии состоится матч группового этапа ЧМ-2024 по хоккею Швеция — США. Начало игры — в 21:20 мск.

Букмекеры считают шансы команд абсолютно равными: поставить на победу шведов по итогам основного времени можно с коэффициентом 2.50. Шансы американцев также оценили в 2.50. Ставки на ничью по итогам трёх периодов принимаются за 4.42.

Тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.05, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.80. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.60. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.70.

Итоговая победа сборной Швеции идёт за 1.90, победа США с учётом овертайма и серии буллитов также доступна за 1.90.

Если для определения победителя потребуется серия буллитов, сыграет коэффициент 9.00.