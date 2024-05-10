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«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ

«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ
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Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: ТМ 2.5 за 2.15.

«В ближайшем туре российского чемпионата «Крылья Советов» в Самаре будут принимать мотивированный грозненский «Ахмат».

Команда Магомеда Адиева одержала четыре победы подряд. Последний раз подобные цифры были у «Ахмата» ещё в 2017 году. Положение команды в таблице существенно улучшилось, но при этом чувствовать себя безопасно «Ахмат» по-прежнему не может. Так что нет сомнений в том, что игроки этой команды будут предельно собранны и мотивированы проявить себя с лучшей стороны в матче против «Крыльев Советов».

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов» в весенней части российского чемпионата дома провели четыре игры в рамках РПЛ. И все четыре матча оказались малорезультативными. Ни в одном из них не было забито даже трёх мячей. Недавняя игра «Крыльев» против «Краснодара» вообще завершилась со счётом 0-0. Мой прогноз – тотал матча меньше 2.5», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».

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