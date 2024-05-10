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«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ

«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз Олеси Серёгиной на игру РПЛ
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Телеведущая Олеся Серёгина дала прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет за 1.68.

«Ахмат» раздухарился в последних матчах. Победил ЦСКА, победил «Сочи», победил «Пари НН» и даже «Краснодар». Команда поднялась на 10-ю строчку и прёт просто вперед.

У «Крыльев Советов» не всё так хорошо, из 10 последних матчей только три удалось выиграть. При этом чувствуются серьёзные кадровые проблемы – как только пара игроков выбывает по травмам либо ещё по каким-то причинам, сразу командная игра разваливается.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
10 мая 2024, пятница. 16:00 МСК
Крылья Советов
Самара
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интереса относительно турнирной таблицы ни у одной, ни у второй команды нет. Но, конечно же, нужно выигрывать, чтобы улучшать статистику и на следующий сезон заходить с более высокого места. Поэтому я думаю, что в этом матче стоит подстраховаться и выбрать вариант «Ахмат» не проиграет», — приводит слова Серёгиной «РБ Спорт».

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