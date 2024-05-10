ЧМ-2024 по хоккею: прогноз Виталия Славина на победителя турнира

Журналист Виталий Славин дал прогноз на исход ЧМ-2024 по хоккею.

Ставка: победа США за 6.00.

«Сегодня я попробую предсказать победителя чемпионата мира, который пройдёт в Чехии. У меня для вас неожиданный претендент. Эта команда в последний раз становилась чемпионом мира в 1960 году. Я имею в виду сборную США, которая Олимпиаду выиграла у себя дома в 1960-м. Тогда чемпионаты мира приравнивались к победе в Олимпиаде.

Меня очень удивил состав сборной США, который был объявлен после завершения регулярного сезона НХЛ. Там 15 игроков, и почти все они звёзды. Во-первых, речь идёт о двух капитанах. Первый из «Детройта», Ларкин, а второй — из «Оттавы», Брэди Ткачук.

После того как стало известно, что звёзды НХЛ приедут на Олимпиаду в Италии, которая пройдёт в 2026 году, а в следующем сезоне вместо матча звёзд будет проведен Турнир четырёх наций, сборная США серьёзно начала готовиться к Олимпиаде. Уже видно, что случайных прохожих среди 15 выбранных уже нет, хотя ранее туда попадали хоккеисты из университетов и низших лиг.

Впечатляет и тренерский штаб сборной США, который возглавляет Джон Хайнс. У него богатый послужной список в НХЛ. Работал в «Нью-Джерси», «Нэшвилле», а сейчас вот в «Миннесоте». В помощниках также нет случайных лиц.

Стоит отметить, что все 15 хоккеистов участвовали в чемпионатах мира разных уровней и возрастов. Добавим, что в последних 10 чемпионатах мира США в семи доходили до полуфинала. Четыре раза брали бронзу, но с 1960 года ни разу даже в финал не попадали.

Намерения у США очень серьёзные, плюс могут добавиться некоторые из игроков, которые вылетят в первом раунде Кубка Стэнли, и состав ещё усилится», — приводит слова Славина «РБ Спорт».