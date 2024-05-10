«Алавес» – «Жирона»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Алавес» – «Жирона».

Ставка: ничья за 3.60.

«Жирона» очень мощно накатывает на финиш чемпионата Испании. И в 35 туре подопечные Мичела сыграют на выезде с крепким середняком «Алавесом».

В своём прошлом матче «Жирона» одержала яркую победу над «Барселоной» — 4:2 и поменялась местами с сине-гранатовыми. Теперь «Жирона» вторая и будет до конца бороться за эту позицию. И уже сейчас команда впервые в своей истории гарантировала себе место в Лиге Чемпионов. Но расслабляться, конечно же, рано. В предстоящем поединке гостям не сможет помочь дисквалифицированный Иван Мартин. К тому же «Алавес» выиграл три последних матча в Примере с общим счётом 6:0! А в первом круге «славные» уступили «Жироне» на выезде 0:3 и явно нацелены на реванш. Ну и или, как минимум, на то, чтобы испортить лигочемпионское настроения оппоненту. Но есть одно «но». Точнее сразу три. У «Алавеса» три дисквалификации. Против «Жироны» не сыграют Рафа Марин, Абделькадир Абкар и Саму Омородион. Плюс, «Алавес» уже точно сохранил себе прописку в Ла Лиге на будущий сезон и, наверное, это успокаивает команду.

«Жирона» прервёт победную серию соперника, но не выиграет. Матч закончится ничейным исходом», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».