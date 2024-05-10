«Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Бундеслиги

Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Аугсбурга» за 3.78.

«Предпоследний тур Бундеслиги очень значимый матч для хозяев. «Аугсбург» на 9-м месте, но шансы попасть в еврокубки есть. Правда, нынешняя форма команды вызывает беспокойство — 3 поражения подряд в чемпионате, а оборона просто катастрофа. Пришло время провести заключительный домашний матч на высшем уровне.

Что касается гостей, то их можно поздравить с выходом в Лигу чемпионов впервые за 14 лет. Задача на сезон выполнена, но шанс догнать и обогнать «Баварию» и выйти на второе место – чем не стимул для «Штутгарта». У команды также двое нападающих в топ-4 лучших бомбардиров Бундеслиги и в сумме они забили 43 мяча в этом сезоне.

Поставлю на победу хозяев с 3,78», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».