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«Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Бундеслиги

«Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз Павла Погребняка на матч Бундеслиги
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Известный в прошлом футболист Павел Погребняк дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Аугсбурга» за 3.78.

«Предпоследний тур Бундеслиги очень значимый матч для хозяев. «Аугсбург» на 9-м месте, но шансы попасть в еврокубки есть. Правда, нынешняя форма команды вызывает беспокойство — 3 поражения подряд в чемпионате, а оборона просто катастрофа. Пришло время провести заключительный домашний матч на высшем уровне.

Что касается гостей, то их можно поздравить с выходом в Лигу чемпионов впервые за 14 лет. Задача на сезон выполнена, но шанс догнать и обогнать «Баварию» и выйти на второе место – чем не стимул для «Штутгарта». У команды также двое нападающих в топ-4 лучших бомбардиров Бундеслиги и в сумме они забили 43 мяча в этом сезоне.

Германия - Бундеслига . 33-й тур
10 мая 2024, пятница. 21:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Не начался
Штутгарт
Штутгарт
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Поставлю на победу хозяев с 3,78», — приводит слова Погребняка «РБ Спорт».

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