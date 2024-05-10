«Аугсбург» — «Штутгарт»: прогноз «Чемпионата» на игру Бундеслиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч Бундеслиги «Аугсбург» — «Штутгарт».

Ставка: победа «Штутгарта» за 1.85.

Подопечные Йесса Торупа благодаря его грамотному руководству этот сезон провели гораздо лучше, чем минувший. Совсем недавно и вовсе казалось, что никаких проблем с выходом в Лигу Европы у «Аугсбурга» не возникнет. Однако эти надежды были разбиты. Причина – невнятная игра и, как следствие, четыре поражения в пяти последних встречах.

В минувшем матче «фуггеры» разгромно проиграли дортмундской «Боруссии» со счётом 1:5. Хотя феноменальная игра «шмелей» вряд ли кого-то сможет удивить. Причём четыре мяча подопечные Йесса Торупа пропустили уже в первом тайме. В нём же отыграли один гол.

Поражение привело к тому, что «Аугсбург» спустился на девятое место в турнирной таблице чемпионата Германии. От зоны еврокубков его отделяют два очка. Шансы ещё остаются. Только придётся рассчитывать на ошибки «Фрайбурга» и «Хоффенхайма». Но если они проведут заключительный отрезок с победами, то все надежды рухнут.

«Швабы» пребывают на подъёме. Они проводят великолепный сезон, достигли новых высот и занимают третье место в турнирной таблице Бундеслиги. Отставание от «Баварии» составляет всего два очка. У клуба ещё есть хорошие шансы выиграть серебро. Подопечные Себастьяна Хёнеса будут в отличном настроении после победы в минувшем матче с «Баварией» со счётом 3:1.

Леонидас Стергиу открыл счёт в игре, но Гарри Кейн сравнял его в первом тайме, реализовав пенальти. Дело шло к ничьей, однако тренер перевернул ход встречи, выпустив на замену Чон У Ёна и Силаса Мвумпу. Оба забили по мячу и решили исход игры. Заметен характер «Штутгарта». Он решил свои задачи с выходом в Лигу чемпионов, но на этом не останавливается.

В Бундеслиге не только «Байер» стал открытием, хотя, несомненно, он главная сенсация, но есть ещё и «Штутгарт». «Швабы» достигли больших высот и планируют завершить сезон на втором месте. Для этого нужно побеждать в каждом оставшемся матче. «Аугсбург» — удобная мишень. Команда ощущает большое давление, пробивается в топ-7, но времени ей не хватает. Как и хороших результатов. Поэтому наша ставка будет на победу команды Хёнеса.