Чехия — Финляндия: ставка Владимира Плющева на игру ЧМ-2024 по хоккею

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч чемпионата мира Чехия — Финляндия.

Ставка: победа Чехии за 2.50.

«Уже в стартовый день чемпионата мира нас ждёт суперматч в Праге между сборными Чехии и Финляндии.

Понятно, что с хозяев спрос всегда особенный. А тут ещё и чешская сборная провалила заключительный и к тому же домашний этап Евротура, проиграв все три матча. Так что теперь чехам отступать просто некуда. Финны же этот этап как раз и выиграли, в том числе и очный поединок у чехов — 4:1.

В богатой истории очных противостояний между сборными Чехии и Финляндии крен в сторону «Страны тысячи озёр». В последних 76 матчах у них 40 побед. В этом календарном году они дважды обыграли чехов на этапах Евротура — 4:1 и 4:2. На чемпионатах мира команды встречались в последний раз в 2022 году, и тогда «Суоми» были сильнее — 3:0. В общем, у хозяев нынешнего форума вырос большой зуб на своего оппонента. Плюс это матч открытия домашнего для них ЧМ.

Сборная Чехии стартует успешно и начнёт домашний мировой форум с победы», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».