«Крылья Советов» — «Ахмат»: прогноз «Чемпионата» на игру РПЛ 10 мая

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.90.

«Крылья Советов» практически всегда показывают красивый футбол. Поблагодарить за это стоит Игоря Осинькина. Он поставил команде шикарную комбинационную игру и раскрыл ряд талантов. Если бы ведущих игроков постоянно не раскупали, самарцы, возможно, участвовали бы в чемпионской гонке.

Приходится «Крыльям Советов» довольствоваться шестым местом в турнирной таблице РПЛ. Клуб не может похвастаться стабильностью из-за нехватки качества состава. Как только травмируются два-три ведущих футболиста, у самарцев сразу же возникают трудности. Либо сразу, либо через некоторое время ухудшаются результаты. Недавно от повреждения отправился Бенхамин Гарре, но важных кадровых потерь ещё достаточно. Самарцы выиграли только 3 из 10 последних матчей в чемпионате России. Причём победили они располагающиеся в нижней части турнирной таблицы первенства команды.

«Ахмат» испытывал очень большие проблемы. Он даже спускался на какое-то время в зону вылета. Изменил душевную организацию и игру грозненцев наставник сборной Казахстана Магомед Адиев. Начал тренер невзрачно. В первых двух матчах под его руководством команда уступила «Локомотиву» (0:2) и «Балтике» (1:7).

Крупное поражение стало определяющим моментом. Адиев проявил решимость и характер. Он решил во что бы то ни стало вытащить «Ахмат» из кризиса. Футболистов сила воли специалиста воодушевила. В четырёх следующих встречах они выступили с отменной самоотдачей и изменили расклад в турнирной таблице.

«Зелёные» победили ЦСКА (2:1), «Сочи» (1:0), «Пари НН» (5:1) и «Краснодар» (1:0). Они поднялись на 10-ю строчку. Отрыв от располагающегося в зоне стыковых матчей за право сохранить прописку в элитном дивизионе «Урала» составляет четыре очка. Расстояние вполне комфортное. Однако на достигнутом грозненцы вряд ли остановятся.

«Крылья Советов» ослаблены кадровыми потерями, мало забивают и очень часто теряют очки на последнем отрезке сезона. Эмоционально самарцы на более низком уровне, нежели грозненцы. «Ахмат» нашёл вдохновение. Адиев делает всё, чтобы команда сохранила прописку в РПЛ. Его труды не напрасны. «Зелёные» стали гораздо меньше пропускать и чаще побеждать.