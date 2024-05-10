«Ницца» — «Гавр»: прогноз на матч чемпионата Франции

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч Лиги 1 «Ницца» — «Гавр».

Ставка: обе забьют за 2.06.

«Ницца» классно провела первую половину сезона. Спад начался в декабре, и чем больше увеличивалось отставание от парижан, тем нестабильнее становились «орлята». Они выиграли только 3 из 12 последних матчей в Лиге 1.

У Франческо Фариоли испортилось то, за счёт чего в первой половине сезона регулярно получалось набирать очки, — слаженная игра в защите. «Гимнасты» стали чаще пропускать и проигрывать. В последних 12 встречах в чемпионате Франции они пропустили больше, чем в 19 предыдущих, — 14 мячей.

Может показаться, что под занавес сезона «орлята» немного воспряли духом. К предстоящей встрече они подходят с четырёхматчевой беспроигрышной серией. Однако ни о каком эмоциональном подъёме на самом деле речи не идёт. «Гимнасты» набрали очки за счёт того, что в соперниках были удобные команды. Победили они располагающийся в зоне вылета «Лорьян» (3:0) и идущий на 13-м месте «Страсбург» (3:1). Вничью подопечные Фариоли сыграли с клубами, у которых отчётливо проглядывается спад, — с «Реймсом» (0:0) и «Марселем» (2:2).

Для «Гавра» спад — это непозволительная роскошь. Он занимает безопасную 15-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1. Однако отрыв от идущего следом в зоне стыков «Метца» невелик — три очка. Впрочем, Лука Элснер весьма недурно мотивировал команду на заключительный отрезок сезона. В последних двух матчах в Лиге 1 тёмно-синие сыграли вничью с «ПСЖ» (3:3) и победили «Страсбург» (3:1).

У «Ниццы» тоже имеется стимул. Она располагается на пятой строчке в таблице Лиги 1. Отрыв от занимающего четвёртое место, которое дарует путёвку в квалификацию Лиги чемпионов, «Лилля» составляет четыре очка, но у «орлят» есть ещё игра в запасе.

Заключить пари на то, что в предстоящем матче сыграет «обе забьют», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. На последнем отрезке сезона у «Ниццы» и «Гавра» заметно повысилась результативность, а также стало больше проблем оборонительного плана.

В очной встрече первого круга команды забили четыре мяча — 3:1. Они совсем не стеснялись идти вперёд. А ещё матч получился весьма эмоциональным. На двоих клубы схлопотали семь карточек, две из которых — красные. Вряд ли они будут скромничать в предстоящей игре. Борьбы должно быть много.