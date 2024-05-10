«Бостон» — «Флорида»: прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на третий матч серии Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида».

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 1.95.

«Пантерз» более чем достойно ответили «мишкам» на разгромное поражение в первой игре серии со счётом 1:5. Выиграли ещё крупнее — 6:1! Теперь важно не потерять эту спортивную злость и выместить её на сопернике в очередной встрече. Странно, что не отметился результативным действием Мэттью Ткачук, зато заработал 15 штрафных минут и подрался с Давидом Пастрняком. Американец уложил чеха на лёд.

У «Флориды» настолько слаженно и надёжно действовала защита в минувшей встрече, что «Бостон» нанёс только 15 бросков. А вот в нападении «Пантерз» были просто неудержимы. Они бросали по воротам очень часто, буквально ставя в тупик «мишек». В итоге подопечные Пола Мориса нанесли 33 броска по воротам.

«Брюинз» развалились после первого периода второго матча серии. У них перестало получаться абсолютно всё. Вряд ли Джим Монтгомери был готов к этому. У тренера вполне хороший состав. Брэд Маршан забросил три шайбы и отдал семь голевых пасов в плей-офф. Он должен стараться чаще выводить своих одноклубников на ударные позиции.

Защита «Бостона» впервые так сильно посыпалась. На протяжении регулярного сезона и матчей минувшего раунда плей-офф оборона выглядела надёжной. «Брюинз» в предыдущий раз пропускали хотя бы пять шайб в конце марта — от «Тампа-Бэй». Но шесть голов – такое трудно вспомнить.

Кажется, команды подхватили новый ритм. Мы считаем, что третья игра получится такой же результативной, но предугадать победителя практически невозможно. «Бостон» возвращается на домашнюю арену. Он получит дополнительный заряд энергии. «Флорида» на кураже после крупной победы, но насколько долго хватит эмоционального фона? Предлагаем ставку на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 1.95.