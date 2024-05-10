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Швеция — США: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024

Швеция — США: прогноз «Чемпионата» на матч ЧМ-2024
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч ЧМ-2024 по хоккею Швеция — США.

Ставка: тотал больше 5.5 гола за 2.00.

Состав у Швеции подобрался очень мощный. Только судя по заявке, команду уже можно назвать одним из основных претендентов на победу в ЧМ-2024. 18 хоккеистов из НХЛ призваны помочь сборной. В нападении будет задействована целая россыпь талантов.

Лукас Рэймонд привнёс весомый вклад в результативность «Детройта», записав в актив 72 (31+41) очка. Пара Йоэль Эрикссон Эк и Маркус Юханссон вместе играют в «Миннесоте». На двоих они забросили в регулярке 41 шайбу. Также внимания достойна пара нападающих из «Лос-Анджелеса» – Адриан Кемпе и Карл Грундстрём. Второй был не так полезен по ходу сезона, но Кемпе показал выдающийся результат. Он забросил 32 шайбы и отдал 48 голевых пасов по итогам плей-офф и регулярки.

Даже в защите у шведов сплошь опытные хоккеисты из «Миннесоты», «Баффало», «Питтсбурга» и «Тампа-Бэй». Вратарская бригада тоже подобралась что надо. Йеспер Валльстедт и Филип Густавссон являются голкиперами «Уайлд». Последний уже стал основным за два сезона и незаменимым. Вероятнее всего, выбор на ЧМ-2024 будет сделан в его пользу. Отличное подспорье ему наверняка составит вратарь «Филадельфии» Самуэль Эрссон.

В отличие от европейских национальных команд, американская не участвовала ни в каких официальных турнирах с момента прошлого чемпионата мира. 7 мая она провела только товарищескую встречу со Словакией (6:2). Наверное, вратарская бригада тут не самая надёжная, зато в остальном у США большое преимущество над многими сборными. Почти весь состав – это хоккеисты НХЛ, обладающие богатым опытом.

Почти наверняка США будет делать упор на агрессивный хоккей. Было бы глупо действовать по-другому, имея даже в защите молодых атакующих игроков. Но вратарская бригада почти наверняка будет слабым местом команды Джона Хайнса, поэтому будем рассчитывать на результативный матч со шведами, мало в чём уступающими в нападении американцам. Рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы с коэффициентом 2.00.

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