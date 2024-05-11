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«Зенит» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России

«Зенит» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата России
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Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» – ЦСКА

Ставка: победа «Зенита» 2:1 за 7.40.

«Безусловно, важнейшая игра для «Зенита» в ожесточённой борьбе за чемпионство. «Зенит» лидирует в чемпионской гонке, имея на одно очко больше, чем у конкурентов. При этом питерцы три матча в чемпионате не могут победить.

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Домашний матч, большое количество болельщиков. Я думаю, игроки «Зенита» приложат максимум усилий для того, чтобы остаться на первой строчке по итогам предстоящего тура. Наверное, уже пора «Зениту» выигрывать.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
1-й тайм
0 : 0
ЦСКА
Москва

ЦСКА в непростой ситуации – команда идёт лишь восьмой, но при удачной концовке вполне может финишировать и четвёртой. У ЦСКА короткая скамейка, они даже в связи с этим в кубковом матче минимально ротировали состав.

Отдаю предпочтение «Зениту», потому как ему терять очки никак нельзя и тем более команда играет дома. Болельщики соскучились по победам. Победа «Зенита» со счётом 2:1», — приводит слова Семшова «ВсёПроСпорт».

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