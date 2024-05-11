«Балтика» — «Динамо»: ставка Александра Мостового на игру РПЛ в Калининграде

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Балтика» — «Динамо».

Ставка: победа «Динамо» за 2.50.

«Балтика» и «Динамо» встретятся в одном из заключительных туров чемпионата России. Бело-голубые с недавних пор включились в чемпионскую гонку. Не думаю, что сейчас «Балтика» cумеет навязать борьбу подопечным Лички.

«Динамо» в Премьер-Лиге идёт на серии побед из четырёх матчей. За этот период команда обыграла «Пари НН» (4:1), «Оренбург» (2:1), «Зенит» (1:0) и «Сочи» (3:2). Конечно, в этой серии самой важной была победа над питерцами. Теперь бело-голубые в турнире идут третьими, уступая «Краснодару» всего лишь по дополнительным параметрам. А «Зенит» обгоняет их обоих только на балл.

Единственную неудачу недавно бело-голубые потерпели в Кубке России – вылетели от «Спартака» (0:2). Красно-белые после смены тренера выступают намного лучше. Хотя не думаю, что для команды Лички Кубок сейчас в приоритете, учитывая его возможный финиш в топ-2.

А вот у «Балтики» совсем другая задача сейчас – сохранить прописку в Премьер-Лиге. Пока что коллектив идёт в зоне вылета. Его отставание от «Оренбурга» со спасительной строчки составляет три очка. И, учитывая график матчей, слабо верится в удачный исход сезона для подопечных Игнашевича.

Дело в том, что, кроме «Динамо», калининградцам ещё предстоит встретиться в РПЛ с «Локомотивом» и «Ростовом». Все эти соперники стоят намного выше в таблице и терпеть неудачу явно не собираются. Помимо этого, «Балтику» ещё ждёт игра со «Спартаком» в Кубке России. Не думаю, что команда Игнашевича будет всерьёз пытаться обыграть красно-белых ценой вылета в Первую лигу.

Стоит отметить, что в последнее время подопечные Игнашевича выступали довольно неплохо для команды из зоны вылета. «Балтика» сумела обыграть ЦСКА (3:1), «Крылья Советов» (2:1) и «Ахмат» (2:1). Но тут я не думаю, что у клуба есть шанс на успех. Возможно, будет ничья. Но «Динамо» выступает очень успешно, ещё и борется за чемпионство. Успех гостей тут для меня более очевиден», — приводит слова Мостового »ВсёПроСпорт».