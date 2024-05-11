«Каролина» — «Рейнджерс»: прогноз на четвёртый матч серии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на четвёртый матч серии Кубка Стэнли «Каролина» — «Рейнджерс».

Ставка: «Рейнджерс» не проиграют и тотал больше 4.5 шайбы за 2.70.

Счёт в серии – 3-0 в пользу команды из Нью-Йорка. В третьем матче «Рейнджерс» было так же непросто справляться с градом бросков соперника. Тем не менее подопечные Питера Лавиолетта выиграли. Пусть даже на выезде. Опять в одну шайбу, опять в овертайме.

Пусть защита «синерубашечников» проделывает колоссальную работу по сдерживанию разящих атак «Каролины», но Шестёркин всегда готов выручать и отражать броски. Во многом благодаря его старательной работе в воротах удаётся не пропускать больше. Ведь шансов у «Харрикейнз» достаточно. Только в третьей игре «Рейнджерс» получили 16 минут штрафного времени.

«Ураганы» почти в два раза больше бросков нанесли по воротам Шестёркина в минувшей встрече. Вот только пробить российского голкипера очень сложно. Несмотря на это, заметно, что на домашней арене «Каролина» прибавила и выглядит интереснее, чем в гостевых встречах. Ещё бы тренерскому штабу подумать, как улучшить показатели реализации.

В двух из трёх встреч между командами сыграл тотал больше 5.5 шайбы. «Рейнджерс» продолжают показывать результативный хоккей, несмотря на все старания «Каролины». У клуба из Нью-Йорка больше шансов одержать победу и закрыть серию. «Ураганы» даже переиграли «синерубашечников» по броскам в третьем и втором матчах, но и это не помогло.

Похоже, шансов уже не остаётся. Предлагаем ставку на то, что «Рейнджерс» не проиграют и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.70. Сначала Панарин отправил в отпуск команду Овечкина со счётом 4-0 в серии, а теперь попытается провернуть то же самое с бывшими сокомандниками Александра – Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым.