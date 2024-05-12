«Оренбург» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч 28-го тура РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Оренбург» – «Локомотив» в 28-м туре РПЛ сезона-2023/2024.

Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.70.

«Оренбург» дома будет принимать московский «Локомотив». Понятно, что в турнирной таблице «Локомотив» претендует на сохранение четвёртого места, и это, пожалуй, приоритетная задача для команды Михаила Галактионова. «Оренбургу» надо постараться выиграть и практически гарантировать себе место в Премьер-Лиге, тем более у «Оренбурга» домашний матч, а впереди ещё непростые игры в конце против «Урала» и против «Спартака» (также дома). Поэтому «Оренбург» сыграет нагло, агрессивно, как он умеет на своём любимом искусственном поле.

И «Локомотив» — тоже команда, хорошо играющая впереди, но не очень аккуратно играющая в обороне. Поэтому, мне кажется, то, что не залетело в ворота «Локомотива» в игре с «Ростовом», вполне возможно, залетит в матче с «Оренбургом».

На мой взгляд, здесь должны быть голы. И, на мой взгляд, «Оренбург», играющий у себя дома, скорее всего, не должен проиграть, поэтому я бы рассмотрел вариант — «Оренбург» не проиграет и тотал больше 1.5» за неплохой коэффициент 1.70», — приводит слова Генича «РБ Спорт».