«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал»: ставка Асана Абибуллаева на игру АПЛ

Известный спортивный журналист и блогер Асан Абибуллаев дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» – «Арсенал».

Ставка: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.02.

«Юнайтед» против «Арсенала» – это всегда легендарно. Точно будет жарко. Тен Хагу нужно как-то отвечать за позорное поражение от «Кристал Пэлас». Обозлённый нидерландец? Раненый зверь? По крайней мере «Арсеналу» всегда сложно на «Олд Траффорд». Лишь одна победа за 16 последних выездов. Нужно аккуратнее и внимательнее к сопернику, они в любом своём состоянии опасны для «Арсенала».

Но не будем забывать о массовых травмах соперника в центре обороны. Здоров только 36-летний Эванс. Мартинес вернулся к тренировкам, но его участие остается под вопросом. У «Арсенала» четыре победы подряд в АПЛ с общим счётом 13:2. Всё это говорит о хороших шансах победить — и сделать это уверенно», — приводит слова Абибуллаева «ВсёПроСпорт».