«Бостон» — «Флорида»: прогноз Андрея Юртаева на четвертый матч серии Кубка Стэнли

Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида».

Ставка: индивидуальный тотал «Флориды» больше 3,5 за 2.75.

«Первые два домашних матча для «пантер» получились зеркальными – сначала одна команда выиграла 5:1, а потом вторая 6:1.

Мне кажется, что у «Флориды» состав глубже и опытнее. За «Бостон» довольно много играет новичков, которые играли в АХЛ. Думаю, что «Флорида» должна в этой серии побеждать.

Я бы думал в сторону «пантер» в четвертом матче и поставил бы на индивидуальный тотал «Флориды» больше 3,5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».