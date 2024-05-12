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«Бостон» — «Флорида»: прогноз Андрея Юртаева на четвертый матч серии Кубка Стэнли

«Бостон» — «Флорида»: прогноз Андрея Юртаева на четвертый матч серии Кубка Стэнли
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Комментатор Андрей Юртаев дал прогноз на матч Кубка Стэнли «Бостон» — «Флорида».

Ставка: индивидуальный тотал «Флориды» больше 3,5 за 2.75.

«Первые два домашних матча для «пантер» получились зеркальными – сначала одна команда выиграла 5:1, а потом вторая 6:1.

Мне кажется, что у «Флориды» состав глубже и опытнее. За «Бостон» довольно много играет новичков, которые играли в АХЛ. Думаю, что «Флорида» должна в этой серии побеждать.

НХЛ - плей-офф . 1/2 финала - Восток. 4-й матч
13 мая 2024, понедельник. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Флорида Пантерз
Санрайз
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Я бы думал в сторону «пантер» в четвертом матче и поставил бы на индивидуальный тотал «Флориды» больше 3,5», — приводит слова Юртаева «РБ Спорт».

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