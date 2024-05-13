«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: прогноз букмекеров на матч АПЛ

13 мая на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме состоится матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу «Астон Вилла» — «Ливерпуль». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

Явными фаворитами считаются подопечные Юргена Клоппа: поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.75. Это примерно 56% вероятности. Успех «львов» оценён в 4.18 (23%). Ставки на ничью принимаются за 4.82 (21%).

При этом букмекеры не сомневаются в высокой результативности встречи: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.22. Если забьют футболисты «Астон Виллы», сыграет коэффициент 1.25. Гол в исполнении «Ливерпуля» доступен с коэффициентом 1.07.

Поставить на «обе команды забьют» можно за 1.40, на гол в каждом тайме — за 1.43.